NBA》「還沒和他談過」 杜蘭特回應與格林的衝突

杜蘭特和格林昨爆發激烈口角。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士D.格林（Draymond Green）和杜蘭特（Kevin Durant）昨日與快艇賽後爆發衝突，兩人為了最後一波進攻問題起爭執，格林今天也因此遭到禁賽，對此，杜蘭特表示，他還沒和格林談論過這件事情。

雙方主要為了昨日正規賽最後一波進攻爭吵，當時格林沒有將球傳給杜蘭特，而是選擇自己控球造成失誤，進入延長賽後，勇士以116：121輸球。

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兩人昨在場邊已經發生口角，戰線也一路延續至休室內，甚至一度傳出格林飆罵杜蘭特是「婊子」等激烈言論。

團隊氣氛一向融洽的勇士，驚傳激烈衝突，引發媒體高度關注，杜蘭特今在賽後表示，自己尚未和格林好好談過這次爭執，「我們肯定會談的，球季還很漫長。」至於是否像外傳一樣，格林用了「越界」的詞彙，杜蘭特則不願多談，只說不希望為媒體創造頭條，事情都發生了，之後得繼續向前走，把球打好。對於格林遭禁賽一事，杜蘭特則表示，自己只專注在比賽上，想把這場球打好。

外媒報導提到，個性一向溫和的K.湯普森昨日也罕見的在休息室裡發聲，希望化解危機，他說：「我們都想要贏球，這也是我們想要的全部，我認為能夠擊敗我們的只有我們自己。」