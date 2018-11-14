黑豹旗》李晨薰完美中繼力退秀峰 平鎮目標三連霸

平鎮高中李晨薰。（記者黃耀徵攝）



〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第六屆黑豹旗青棒賽今天進行八強賽，平鎮高中以7:1擊敗秀峰中學，週六下午兩點四強賽，平鎮將與高苑工商、玉里高中的勝隊交手，地點同樣在天母棒球場，目標三連霸。

這屆黑豹旗平鎮先以20:0擊敗楊梅高中，接著以37:0大勝新莊高中，三十二強賽以15:0擊敗磐石高中，十六強賽4:0擊敗東石高中，今天八強賽秀峰2局上添得全場唯一一分，這是平鎮參加這屆賽事所掉唯一一分，平鎮總教練吳柏宏說，「總有一場會失分，沒把紀錄放在心上。」

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平鎮2局下靠劉基鴻、吳秉恩、何逸龍先後敲安打追回2分反超前，4局下首棒打者郭玟毅擊出二壘安打，兩出局後何逸龍補上一支二壘安打再添1分。

7局下平鎮攻勢再起，李灝宇獲保送，林子豪、劉基鴻、宋晟睿接連敲安灌進3分，8局下再靠2保送和1安打再下一城，最終就以6分之差帶走勝利。

平鎮先發投手李承禎投4局被敲3安，投出3K、2保送，失1分為非責失，第5局李晨薰登板中繼，同樣投4局，僅被敲1安，飆4K，無失分拿下勝投。吳柏宏表示，李承禎每局都有狀況，既然有贏的機會，就把最好的投手李晨薰壓上來。

平鎮高中李晨薰。（記者黃耀徵攝）



平鎮高中陳志杰。（記者黃耀徵攝）



平鎮高中拿下勝利。（記者黃耀徵攝）



平鎮高中拿下勝利。（記者黃耀徵攝）



秀峰高中止步八強。（記者黃耀徵攝）

