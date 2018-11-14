海碩盃》德國「微笑殺手」強轟10愛司 莉絲姬粉墨登場

德國選手莉絲姬挺進單打16強。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，德國「微笑殺手」莉絲姬（Sabine Lisicki）強轟10愛司，只花54分鐘就以6：3、6：2速斬日本第8種子土居美咲，戴著抵台血拚的幸運耳環挺進單打16強。

29歲的莉絲姬名氣響亮，不但曾是2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，發球時速210.8公里也是女網最快紀錄，過去最佳世界排名高居12的她，受傷痛所擾目前滑落至262，但年初台灣公開賽復出殺進4強，就以招牌微笑和重砲火力席捲眾粉絲的心，「上回到台灣參賽的回憶很美好，大家都十分友善，所以我非常開心今年再度訪台。」

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德國選手莉絲姬強力發球。（記者陳志曲攝）



由於海碩盃的室內場地球速偏快，相當適合莉絲姬發揮，每發出一記愛司，觀眾席就響起熱烈掌聲，樂得她笑說：「球迷太可愛了，今天關鍵分都把握住，這或許是我今年表現最棒的一場，從開始到結束都很專注，希望能保持到最後。」

身為全球發球最快的重砲女，也不吝分享成功秘訣：「這肯定需要付出大量時間練習，我花了二十年鑽研，並且持續改善與調整，努力讓自己變更好！」

笑容可掬的莉絲姬，週一才以火紅洋裝驚艷「選手之夜」，並榮獲最佳造型獎，她透露這套首度曝光美服，可是父母送的禮物，而一下機就忙著購物的她，還把戰利品帶上場，即吸睛的紅色愛心、白色貓咪這對可愛耳環，「我很喜歡小飾品，這在德國都買不到，只可惜台灣最有名的夜市，目前我還沒空去。」

德國選手莉絲姬直落二擊敗對手，比賽時帶著來台灣買的耳環。（記者陳志曲攝）

土居美咲。（記者陳志曲攝）

