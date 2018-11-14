黑豹旗》中道不敵普門遭淘汰 明年仍會捲土重來

中道中學遭普門完封落敗，球員們離場前高呼「明年再來！」等加油口號。（記者黃耀徵攝）



〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第六屆黑豹旗青棒賽今天進行八強賽，普門中學以5:0擊敗中道中學，隊史打黑豹旗首度闖進四強。

中道青棒近年來缺乏贊助商，今年停招一年，目前高三球員12人、高二7人，高一掛零，全隊總計19人，若高三這一批選手畢業，全隊只剩7人，若明年缺經費再停招，難組成一支球隊。

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中道青棒總教練陸永茂帶隊19年，他說，維繫球隊經費一年約需400萬元，沒贊助商幫忙是無法走下去的，希望12月8日中道OB賽之後可以找到贊助商，他強調，「即使經費不足，明年無法招到科班球員，仍會找非科班球員組隊，以社團性質球隊打黑豹旗。」

此役首局普門無人出局滿壘情況下，靠馬傑森擊出高飛犧牲打先馳得點，關鍵在第5局，普門單局敲出4支安打，外帶1保送，一口氣灌進4分奠定勝基。普門先發投手陳重光投6局僅被敲2安，飆3K、無失分拿下勝投。

普門總教練邱俊文表示，對手打擊雖不好，但不能自亂陣腳，陳重光好球率高且有壓制力，守備也很幫忙。征戰黑豹旗普門首次打進四強，邱俊文說，「很開心，身為教練，更關心的是選手有沒有進步成長。」

普門中學馬傑森三壘安打。（記者黃耀徵攝）



普門中學完封中道中學拿下勝利。（記者黃耀徵攝）



中道中學遭普門完封。（記者黃耀徵攝）



中道中學遭普門完封。（記者黃耀徵攝）



中道中學遭普門完封。（記者黃耀徵攝）



普門中學總教練邱俊文。（記者黃耀徵攝）

