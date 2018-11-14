羽球》周天成錯過4賽末點 首輪遭逆轉出局

周天成首輪遭逆轉出局，無緣晉級16強。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級500系列香港羽球公開賽男單首輪，錯過4個賽末點，最終以21：8、21：23、20：22遭南韓李東根逆轉，無緣晉級16強。

周天成上週在福州公開賽決賽不敵世界球王桃田賢斗，贏得年度第3座巡迴賽亞軍，本週又馬不停蹄趕至香港出賽。

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周天成在福州首輪就是遇到李東根，當時苦戰3局才獲勝，不過小天這次首局有備而來，僅在開頭與對手戰成1：1平手，隨即就擴大領先差距先馳得點。不過，李東根已經連2次與周天成打到第3局才落敗，次局與周天成你來我往，小天更錯過2個賽末點，反被對手逼入末局。

李東根在第3局先取得4：1領先，即使周天成連趕3分扳平，卻又被對手擴大差距，且最多落後6分，但小天在後頭努力追趕並以10：2攻勢搶回領先，即使兩人又戰成18平，小天即使先取得2賽末點，卻又重演次局浪費贏球機會，最終只能接受首輪出局的事實。

至於世界球王日本名將桃田賢斗則是在末局扳回落後頹勢，最終以21：19、12：21、21：15擊敗中國「超級丹」林丹，取得對戰3連勝。

李東根。（資料照，歐新社）

日本世界球王桃田賢斗。（資料照，法新社）