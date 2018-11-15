NBA》杜蘭特、格林爆爭執 詹皇也說話了！

詹姆斯談杜蘭特與格林衝突事件。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕格林（Draymond Green）與杜蘭特（Kevin Durant）爭執後遭到禁賽，向來團隊氣氛不錯的勇士，竟出現球員爭吵的罕見狀況，引起各界關注，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）今天賽前受訪時也談到了此事。

「我不知道到底發生了什麼事。」詹姆斯說，「其實我當時有在看那場比賽，我有看到他們在板凳席的爭吵，但我不知道後來發生什麼事了。」

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詹姆斯所說的比賽正是日前勇士與快艇的比賽，據傳，當時格林在最後讀秒階段抓下關鍵籃板，卻自己帶球進攻發動最後一擊以失敗作收，讓杜蘭特感到相當不滿，2方賽後在休息室爆發口角。

格林在爭執時因爆粗口說出「婊子」攻擊隊友，昨天已因「對球隊作出有害行為」被勇士高層禁賽一場。

詹姆斯今天賽前接受洛杉磯當地媒體《Lakers Nation》採訪時被問到此事，他說：「其實我也不知道後來發生什麼事，因為大家應該都不知道吧，這都只是猜測罷了，而且我當時並不在場，對此我不予置評，這是他們之間的事，我想對於每個人來說，去評論一件他們不了解的事，這是不公平的。」

今天湖人將在主場迎戰拓荒者，挑戰本季最長4連勝。