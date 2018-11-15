羽球》林丹輸桃田9度一輪遊 首輪打完中國男單僅剩諶龍

林丹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國前羽球男單一哥「超級丹」林丹昨在超級500系列的香港羽球公開賽，首輪又碰現任世界球王日本桃田賢斗，激戰三局後，林丹最終仍以21：19、12：21、15：21不敵桃田，苦吞對戰三連敗，今年第9次遭遇一輪遊。

籤運不佳的林丹，在中國福州羽球公開賽和香港公開賽的首輪都得強碰球王桃田。而上周結束的中國賽，林丹連輸兩局不敵對手，桃田則一路過關斬將，拿下本季個人的第7冠。

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昨天一開賽林丹很快就進入狀態，開局就連拿3分，隨後又將分差拉開到7：2，不過球王桃田很快就穩住陣腳，連續搶下4分縮小分差，兩人激戰到16平後，林丹雖然連取3分超前，但桃田挺住壓力，以21：19搶下首局。

桃田賢斗。（資料照，法新社）

次局，林丹捲土重來，前半段就主導局勢，儘管桃田始終緊咬比分，林丹還是先取得11：9領先，而桃田此時也自亂陣腳，讓林丹在16：12後連得5分，以21：12扳平戰局。

決勝局兩人你來我往搶分，林丹前段落後，但暫停前實將比分反超，不過隨著比賽進入尾聲，林丹明顯體力下滑，失誤也開始增加，與桃田激戰到15平，卻後繼無力連丟6分，以15：21不敵桃田，抱憾出局。

而香港羽球公開賽第2天賽程結束，中國新星石宇奇因傷退賽、黃宇翔慘遭逆轉、林丹也不敵桃田，中國男單僅剩世界排名第5的諶龍。

諶龍首輪以兩個21：16拍落馬來西亞選手劉國倫，輕鬆晉級，下戰則將碰上世界排名17的印度選手維爾馬。

諶龍。（資料照，法新社）