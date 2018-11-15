NBA》勇士內鬨！美媒爆格林一句話釀衝突 已向柯瑞認錯

格林與杜蘭特爆發內鬨。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕目標三連霸的勇士卻爆出內鬨，2大戰將杜蘭特和格林起了口角衝突，格林事後遭到禁賽1場處分。根據《The Athletics》專欄作家湯普森（Marcus Thompson II）報導，格林不滿杜蘭特季後明明打算離隊，卻不停放任傳聞延燒，讓整個休賽季期間全勇士隊都繞著他的新聞打轉。

休息室衝突的開端是格林對杜蘭特說：「你他X的現在是在跟誰說話？」

請繼續往下閱讀...

格林指出，他過去已經多次完成關鍵一擊，並提醒杜蘭特，在杜蘭特來到之前，勇士就已經是支贏球的隊伍，因此他無法忍受杜蘭特對他說話的方式，好像自己是個不重要的人。

因傷掛免戰牌的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），則在昨天對老鷹賽前去了趟格林家，雙方交換想法，格林承認他不該對杜蘭特如此嚴厲。

杜蘭特今年夏天與勇士簽下1+1續約，但明年夏天就可以跳出合約，事情發生後一名不具名勇士球員向《The Athletics》透露，「杜蘭特已經回不來了，除非有人可以向他擔保，他之後能免於格林的責難。」而當時賽後在板凳席上，球迷根據杜蘭特的唇形解讀，他當時就已經向格林咆嘯：「這就是我不想回來的原因！」