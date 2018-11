MLB》又被光芒隊搞？韋蘭德辣妻：短期內不去坦帕灣了...

凱特阿普頓有傲人身材。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美聯塞揚獎票選結果公布,太空人強投韋蘭德(Justin Verlander)3年來第2度在在此獎項屈居第二,而且又與光芒有關,他的辣模老婆凱特阿普頓(Kate Upton)再度在推特上「森77」表達看法。

雖然韋蘭德曾於2011年拿下塞揚獎,但近3年已2度拿老二,上一次在2016年,當時他拿到最多的14張第一名選票,總分132分,卻輸給只拿到8張第一名的紅襪波瑟羅(Rick Porcello)的137分,因為有2名記者的前5名完全沒有韋蘭德,而且全是光芒隨隊記者。

請繼續往下閱讀...

當時凱特阿普頓還是韋蘭德未婚妻,她怒發推特嗆:「他拿到最多張第一名選票,然後有2個記者的名單上完全沒他?MLB你們可以再找更多與現實脫節的人來投票看看!」

韋蘭德與凱特阿普頓鶼鰈情深。(資料照,歐新社)

今年美聯塞揚票選,光芒王牌史奈爾獲得17張第一名選票,總分169分,韋蘭德拿到13張,總分154,差距雖然沒有2年前來得這麼小,但又與光芒隊有關。

阿普頓目前已是韋蘭德妻子,最近剛產下一女,她稍早在推特上說:「我近期不會去坦帕灣了..#坦帕灣凸槌 #塞揚。 我老公要我跟大家說我是在開玩笑。」

Let’s just say I won’t be going to Tampa any time soon #Tampastrikesagain #CyYoung ... Justin wants everyone to know I’m “joking”