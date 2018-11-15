MLB》又被光芒隊搞？韋蘭德辣妻：短期內不去坦帕灣了...

凱特阿普頓有傲人身材。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯塞揚獎票選結果公布，太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）3年來第2度在在此獎項屈居第二，而且又與光芒有關，他的辣模老婆凱特阿普頓（Kate Upton）再度在推特上「森77」表達看法。

雖然韋蘭德曾於2011年拿下塞揚獎，但近3年已2度拿老二，上一次在2016年，當時他拿到最多的14張第一名選票，總分132分，卻輸給只拿到8張第一名的紅襪波瑟羅（Rick Porcello）的137分，因為有2名記者的前5名完全沒有韋蘭德，而且全是光芒隨隊記者。

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當時凱特阿普頓還是韋蘭德未婚妻，她怒發推特嗆：「他拿到最多張第一名選票，然後有2個記者的名單上完全沒他？MLB你們可以再找更多與現實脫節的人來投票看看！」

韋蘭德與凱特阿普頓鶼鰈情深。（資料照，歐新社）

今年美聯塞揚票選，光芒王牌史奈爾獲得17張第一名選票，總分169分，韋蘭德拿到13張，總分154，差距雖然沒有2年前來得這麼小，但又與光芒隊有關。

阿普頓目前已是韋蘭德妻子，最近剛產下一女，她稍早在推特上說：「我近期不會去坦帕灣了..#坦帕灣凸槌 #塞揚。 我老公要我跟大家說我是在開玩笑。」