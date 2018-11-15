網球》網壇藝術家打出另類哲學 29歲波蘭好手拉旺絲卡退休

拉旺絲卡拿下2015年年終賽冠軍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾高居世界第二的波蘭好手拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），終究還是敵不過傷病折磨，昨天在個人社群網站發表退休宣言，結束長達13年的職業球員生涯。

29歲的拉旺絲卡自2005年轉入職業，拿下20座WTA巡迴賽冠軍，生涯最光榮一刻正是2015年年終賽的冠軍，她曾在2012年溫網打進決賽，也是拉旺絲卡最接近大滿貫冠軍的一刻，無奈最後還是3盤不敵小威廉絲（Serena Williams）。

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儘管拉旺絲卡沒有大滿貫冠軍加持，沒有世界第一的頭銜，身材條件在網球場上更不具優勢，但她細膩的打法以柔克剛，可謂網壇藝術家，多次精彩回球電到不少球迷，更一度連6年拿下年度最受歡迎獎（WTA Fan Favorite Awards）獎項。

然而，拉旺絲卡長年征戰也早已遍體鱗傷，近年更飽受腳傷所苦出賽並不穩定，當時就已經爆出拉旺絲卡可能退休的傳言，如今她在個人社群網站上證實自己的球員生涯正式落幕。

拉旺絲卡發表一篇長文，一語道破會選擇退休的最主要原因就是身體狀態，「我已經無法用以前的方式訓練，也打不出我期待的水準，考慮到我的健康狀態，以及職業網球比賽帶來的沉重負擔，我不得不妥協，我真的不能把身體逼到極限。」

拉旺絲卡退休宣言一出後，讓球迷感到相當不捨，網壇眾家好手也紛紛留言，讚嘆她的網球生涯，並祝福她退休後新篇章一路順遂，而作為波蘭網壇的標誌性人物，波蘭總統Andrzej Duda也如此說道：「感謝她的成功生涯為波蘭在賽場上打響名聲。」