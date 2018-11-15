NBA》巫師主場大勝24分 賞給騎士本季第12敗

畢爾拿下全隊最高20分3籃板3助攻。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前全聯盟墊底的騎士，昨天在主場迎戰黃蜂，才拿下得來不易的第二勝，今天則是作客華盛頓巫師。巫師今天多點開花，有上場的選手皆有拿下分數，合計總共13人得分，5人得分上雙，巫師以119：95在主場拿下勝利，賞給騎士本季第12敗。

一開賽巫師就壓著騎士打，騎士完全抵擋不住巫師的進攻，任由巫師轟炸籃框，第一節結束巫師就拿下41分的高分，以41：29帶著12分的領先進入第二節，第二節騎士的進攻端和防守端毫無起色，一樣任由巫師宰割，半場打完巫師以73：52帶著21分領先進入下半場。

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第三節開賽騎士急起直追，曾打出一波13：2的攻勢，但巫師也很快就作出調整，沒有讓騎士將分數趕上，最後騎士無力回天，以119：95敗給巫師。

波特拿下15分4籃板3助攻。（法新社）

巫師今天表現最亮眼的是後衛畢爾（Bradley Beal）拿下全隊最高20分3籃板3助攻，波特（Otto Porter Jr.）也拿下15分4籃板3助攻，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）則拿下10分7籃板。

騎士這邊則是塞克斯頓（Collin Sexton）拿下全場最高的24分3籃板2助攻，諾瓦巴（David Nwaba）拿下11分7籃板1助攻，南斯（Larry Nance Jr.）則是10分6籃板5助攻。

塞克斯頓拿下全場最高的24分3籃板2助攻。（法新社）

騎士今天95分是並列目前本季最低分，輸球後，騎士將在下一場比賽作客底特律活塞，而贏球的巫師則是在自家主場迎戰籃網。