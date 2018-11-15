MLB》哈波前進聖路易？美媒：這些是紅雀該簽他的原因

哈波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《今日美國》的記者Gabe Lacques在稍早發表文章，建議紅雀應該簽下今年自由市場最受矚目的球員之一、2015年國聯MVP的哈波（Bryce Harper）。

Lacques在文章中提到，簽下哈波將能取代去年陷入大低潮的佛勒（Dexter Fowler），雖然佛勒跟紅雀之間還有5000萬美元的合約，不過佛勒可以先擔任替補，等到2020年歐蘇納（Marcell Ozuna）成為自由球員離隊後重回先發。

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同時，哈波、防守出色的貝德（harrison Bader）、歐蘇納所組成的外野陣容會在攻守之間有很好的平衡。歐蘇納 在2017打出了37支全壘打，但在2018年只剩23支和0.758 的OPS，在動完右肩手術後將有望解決困繞他整季的肩膀不適。

假設歐蘇納健康並恢復水準，紅雀前段打線將有卡本特（Matt Carpenter）、歐蘇納和哈波，將會給投手很大的威脅性，而且球隊可以讓馬丁尼茲（Jose Martinez）和年輕的重砲手歐尼爾（Tyler O'Neill）輪流上場或作為交易籌碼。

而最重要的是，他們將得到生涯有0.388上壘率和0.900 OPS的哈波，確保擁有一位未來10年球隊的中心打者。