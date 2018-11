NBA》雷納德致命失誤 活塞絕殺球收服東部王者暴龍（影音）

布拉克(右)轟進絕殺球,與隊友慶祝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕儘管雷納德(Kawhi Leonard)攻下26分、包含最後38.8秒的追平一擊,但最後一波進攻卻發生失誤,讓活塞靠著布拉克(Reggie Bullock)的石破天驚絕殺球帶走比賽,終場以106:104擊敗東部龍頭暴龍,收下近4戰第3勝。

最多落後達19分的活塞在第四節急起直追,S.強森 (Stanley Johnson)該節中段連飆兩記三分球,R.傑克森(Reggie Jackson)連續命中更一度幫助活塞超前比分,兩方就此展開肉博拉鋸戰。

請繼續往下閱讀...

暴龍最後階段靠著羅利(Kyle Lowry)和雷納德在末段接連進球追到104平,葛瑞芬(Blake Griffin)跳投失手,讓搶下籃板的暴龍握有最後一波進攻機會,沒想到雷納德卻發生失誤,布拉克在所剩不多的時間內接獲隊友底線發球,投進帶走勝利的絕殺球,讓暴龍主場球迷徒留遺憾離場。

Reggie Bullock floats in the #TissotBuzzerBeater to win it for the @DetroitPistons! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/wDtCPoKGn4