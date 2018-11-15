NBA》雷納德致命失誤 活塞絕殺球收服東部王者暴龍（影音）

布拉克（右）轟進絕殺球，與隊友慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管雷納德（Kawhi Leonard）攻下26分、包含最後38.8秒的追平一擊，但最後一波進攻卻發生失誤，讓活塞靠著布拉克（Reggie Bullock）的石破天驚絕殺球帶走比賽，終場以106：104擊敗東部龍頭暴龍，收下近4戰第3勝。

最多落後達19分的活塞在第四節急起直追，S.強森 （Stanley Johnson）該節中段連飆兩記三分球，R.傑克森（Reggie Jackson）連續命中更一度幫助活塞超前比分，兩方就此展開肉博拉鋸戰。

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暴龍最後階段靠著羅利（Kyle Lowry）和雷納德在末段接連進球追到104平，葛瑞芬（Blake Griffin）跳投失手，讓搶下籃板的暴龍握有最後一波進攻機會，沒想到雷納德卻發生失誤，布拉克在所剩不多的時間內接獲隊友底線發球，投進帶走勝利的絕殺球，讓暴龍主場球迷徒留遺憾離場。

Reggie Bullock floats in the #TissotBuzzerBeater to win it for the @DetroitPistons! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/wDtCPoKGn4 — NBA （@NBA） 2018年11月15日

葛瑞芬此戰發揮出色，22投13中拿到全場最高30分，外帶12籃板，R.傑克森和替補蓋洛威（Langston Galloway）各13分貢獻，禁區大將卓蒙德（Andre Drummond）收獲11分14籃板。

季末被暴龍炒魷魚、本季轉戰活塞隊教練的凱西（Dwane Casey）無疑是這場比賽最開心的人，今天首度重返主場，就用勝利擊敗老東家。

而東部王者暴龍前場對鵜鶘終止6連勝，此戰在主場重整旗鼓，卻還是在最後時刻輸球，雷納德26分9籃板4助攻，替補的孟羅（Greg Monroe）17分居次，羅利和瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）各14分，暴龍吞2連敗。

布拉克（左）轟進絕殺球與隊友慶祝。（美聯社）