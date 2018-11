MiLB》超強指叉和完美條件 2018狀元成老虎頭號新秀（影音）

麥斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕兩大棒球權威媒體《棒球美國》、《Baseball Prospetus》都在近日開始推出各隊十大新秀的排行,而在稍早兩家媒體都將2018年選秀狀元麥斯(Casey Mize)選為老虎隊2019年度頭號新秀。

來自奧本大學的麥斯有著6呎3吋、220磅的厚實身材,在選秀會前表現越來越好,早已被公認為是選秀狀元,最後老虎隊也不負眾望的選下他,以750萬美元的簽約金簽下。在大學最後一個球季他在114.2局中飆出156次三振,僅165次保送,自責分率3.30。

21歲的麥斯同時兼具優秀的控球與出色的球威,主要的三種球路都有讓對手揮棒落空的能力。最出色的是他的指叉球,《MLB Pipeline》給了這顆球路有70分的高分(滿分80)。同時速球能坐落在時速92至97英哩之間,雖然尾勁普通但是麥斯能控制的很好。另外他的滑球質量也在今年春天有所躍進。

麥斯單場投出12K並完投:

ICYMI - here's all 12 of Casey Mize's strikeouts from his complete-game performance vs. Tennessee Tech last night. #WarEagle pic.twitter.com/ihYP3SN9VY