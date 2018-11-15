MiLB》超強指叉和完美條件 2018狀元成老虎頭號新秀（影音）

麥斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕兩大棒球權威媒體《棒球美國》、《Baseball Prospetus》都在近日開始推出各隊十大新秀的排行，而在稍早兩家媒體都將2018年選秀狀元麥斯（Casey Mize）選為老虎隊2019年度頭號新秀。

來自奧本大學的麥斯有著6呎3吋、220磅的厚實身材，在選秀會前表現越來越好，早已被公認為是選秀狀元，最後老虎隊也不負眾望的選下他，以750萬美元的簽約金簽下。在大學最後一個球季他在114.2局中飆出156次三振，僅165次保送，自責分率3.30。

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21歲的麥斯同時兼具優秀的控球與出色的球威，主要的三種球路都有讓對手揮棒落空的能力。最出色的是他的指叉球，《MLB Pipeline》給了這顆球路有70分的高分（滿分80）。同時速球能坐落在時速92至97英哩之間，雖然尾勁普通但是麥斯能控制的很好。另外他的滑球質量也在今年春天有所躍進。

麥斯單場投出12K並完投：

ICYMI - here's all 12 of Casey Mize's strikeouts from his complete-game performance vs. Tennessee Tech last night. #WarEagle pic.twitter.com/ihYP3SN9VY — Auburn Baseball （@AuburnBaseball） 2017年6月4日

麥斯有著一副具有優秀運動能力的體格，還有簡單俐落、幾乎沒有瑕疵的投球機制。可能會在老虎隊的農場系統中快速爬升。《MLB Pipeline》也認為他是老虎隊中最佳新秀，同時是小聯盟十大右投中的第三名。

麥斯用拿手的指叉球三振對手：