NBA》末節力挽狂瀾球隊仍吞敗 林書豪：健康打球已知足

雖然球隊輸球，林書豪仍表示能健康回灣區打球就已知足。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹昨做客出戰勇士，衛冕軍雖然少了柯瑞（Stephen Curry）及D.格林（Draymond Green），不過易籃後勇士射手群找回準心，台裔後衛林書豪在決勝時期表現出色，老鷹最後雖惜敗勇士，不過林書豪在受訪時仍開心表示，能夠健康回到灣區打球已讓他十分感恩。

「能夠回到灣區打球非常有樂趣，這裡是我出生成長的地方，今天也有很多人來看我的比賽。」林書豪賽後在休息室接受訪問時說，「這一次比較特別，過去兩年受傷，我已經三年沒有在自己的朋友和家人前打球了，所以現在能夠健康打球已讓我很感恩。」

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受到老鷹主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）調度影響，林書豪本季上場時間並不固定，不過只要有上場機會，就打算全力去拚，昨他替補上陣，表現不俗，繳出10分、4助攻，且在決勝節投進2顆三分球，企圖力挽狂瀾；尤其一次切入吸引對手包夾並傳出漂亮助攻，精彩鏡頭登上NBA官方推特，也引來美網友熱議。

賽後受訪林書豪也表示自己現在關心的，就是按照正確的方式來打球，並重新尋找自我，「說起來有些瘋狂，但我已經是陣中第二老的球員了，所以我現在要盡可能地去幫助年輕球員，而同時，我也要找到自己的比賽節奏，重新尋找自己的風格，畢竟過去兩年都沒能好好打球。」

林書豪（右）。（今日美國）