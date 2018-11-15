NBA》目睹3次可怕傷勢...美媒：羅斯超級倒楣？

羅斯意外成為3次悲劇的見證人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羅斯（Derrick Rose）生涯飽受傷病所苦，沒想到還是籃球場「悲劇」的見證者，美媒《NBC Sports》更用「超級倒楣」並打上問號形容羅斯的經歷，畢竟過去NBA場上的3次球員重大傷勢，他都剛好都在場上。

日前籃網後衛雷佛特（Caris LeVert）對灰狼的比賽因防守時重摔倒地，造成嚴重右腳踝嚴重變形，現場氣氛瞬間凝結，除了在場選手，不少球員都在社群網站上為雷佛特祈禱。

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這起憾事的背後，還被翻出一巧合，NBA近年發生的嚴重傷勢，包括日前的雷佛特，去年塞爾提克海沃德（Gordon Hayward）左腳踝骨折，以及2014年P.喬治（Paul George）在美國隊內對抗賽中發生的右腳骨折悲劇，羅斯都親眼見證了驚悚畫面。

羅斯也被問起了這不幸的巧合，但任誰都不願見到這樣的慘況，他說：「看到這樣畫面真的很糟...」。

好消息是，雷佛特經檢查後是右腳踝脫臼，沒有骨折無須動刀，而目前海沃德和P.喬治也早已傷癒歸隊，繼續在球場上發光發熱。

雷佛特遭遇右腳嚴重傷勢。（資料照，美聯社）

海沃德去年開幕戰發生左腳踝嚴重骨折憾事。（資料照，美聯社）

喬治在2014年美國隊隊內對抗賽中受傷。（資料照，今日美國）