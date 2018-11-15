ATP年終賽》21歲德國新星輸球找理由？前球王批：太常抱怨

德國新星直落二輸給喬科維奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕德國21歲新星小茲維瑞夫（Alexander Zverev）年終賽小組賽以4：6、1：6敗給球王喬科維奇（Novak Djokovic），但賽後他卻找理由，認為是賽季太長拖垮了他的表現，此次發言也遭到前世界第一卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）重批。

小茲維瑞夫首盤喬科維奇與抗衡至4：4，但續航力明顯不足，喬科維奇連保帶破拿下第一盤，第二盤更是早早分出勝負，以6：1拿下該場比賽勝利。

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小茲維瑞夫對於輸球感到相當失望，而他也談到了此戰低迷表現的可能原因，「其實我這兩個月並沒有在最佳狀態，因為賽季實在太長了，我們一整年有11個月都在打比賽，這真的很荒謬，其他職業運動都不是這樣。」

小茲維瑞夫在網壇竄起速度之快，過去2年他已經拿下3座1000分等級的大師賽冠軍，世界排名一度衝到第3，今年也有3冠進帳，前途不可限量。

但小茲維瑞夫將輸球歸咎於賽季太長的想法，顯然無法得到前輩的認同，俄羅斯前球王菲尼可夫在推特回應，「真是受夠了這些愚蠢發言，他可能不知道90年代的比賽，那時候還要打到12月10日呢，Sampas及Becker等優秀球員可都沒抱怨過。」菲尼可夫接著解釋，「但不要誤解我的意思，我很喜歡小茲維瑞夫，只是我並不喜歡他常常抱怨。」

小茲維瑞夫小組賽首戰力戰三盤打敗西里奇（Marin Cilic），輸給喬科維奇後暫以1勝1負排第二，而西里奇今凌晨以6（2）：7、6：3、6：4擊敗美國重砲伊斯納（John Isner），繼續保有晉級一線生機。

喬科維奇小組賽二連勝。（歐新社）

西里奇獲勝仍保有晉級一線生機。（歐新社）