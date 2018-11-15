MLB》新科塞揚史奈爾超狂 這成就直逼建仔恩師

德葛隆與史奈爾。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在稍早MLB公佈了2018年兩聯盟的塞揚獎得主，分別是大都會的德葛隆（Jacob deGrom）與光芒隊的史奈爾（Blake Snell）。

德葛隆是史上第七位能在生涯中獲得塞揚獎以及新人王的投手，而前一位是今年美聯塞揚獎投票第二名的韋蘭德。還有德葛隆的1.70自責分率，是自1995年的「控球大師」麥德克斯（Greg Maddux）以來自責分率最低的塞揚獎得主。

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而史奈爾是自從2002年的齊托（Barry zito）之後第一位能在25歲以下的年季單季至少21勝的投手。而他也是自1978年的洋基名將古德利（Ron Guidry）之後，第一個單季自責分率低於2的美聯左投手（符合局數條件）。古德利同時也是當年塞揚獎得主，他曾在2006到2007年擔任洋基隊投手教練。

古德利。（左，資料照，法新社）

另外這也不是第一次兩聯盟的塞揚得主分別來自光芒和大都會。在2012年光芒的普萊斯（David Price）和大都會的迪奇（R.A. Dickey）就曾完成此成就。而德葛隆、史奈爾自責分率分別是1.70、1.89，是史上第三度兩聯盟塞揚獎得主自責分率都低於2。

另外，常年都是塞揚獎熱門人選的道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）則是在2011年之後，生涯首度沒有在塞揚獎投票中排名前五。而美聯排名第三的印地安人克魯柏（Corey Kluber），則是在近5年第四度在票選中排名前三。

克魯柏。（資料照，今日美國）