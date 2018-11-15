NBA》魔術末節戲耍七六人 J.巴特勒轉隊首戰表現平平

巴特勒轉隊首戰表現平平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人日前做出重磅交易，從灰狼迎來J.巴特勒（Jimmy Butler），與B.西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德（Joel Embiid）合組「費城三巨頭」，不過他今上場33分鐘僅拿下14分4籃板，表現平淡，浪費最多16分領先的七六人最終也以106：111不敵主隊魔術。

離開灰狼前進費城的J.巴特勒，昨首度公開亮相，今七六人作客魔術，他馬上就登場擔任先發，首節七六人勢如破竹，開局7：7平手後馬上打出10：4的小高潮，J.巴特勒也把握機會單節砍8分，魔術外線射手則在次節回神，靠著A.戈登（Aaron Gordon）在三分外線遠投，半場打完魔術以53：52暫時領先。

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巴特勒（左）與恩比德（右）討論戰術。（法新社）

易籃後，七六人在外線輪番出手轟炸籃框，打出一波14：2的猛攻，以87：76、10分領先優勢進入第四節，決勝節又靠錢德勒（Wilson Chandler）、恩比德連搶5分，一度將領先擴大到16分之多，不料魔術隨後開啟追分模式，在伍切維奇（Nikola Vucevic）帶領下，回敬出一波21：0的高潮，最後再靠洛斯（Terrence Ross）的三分球奠定勝基，終場就以111：106開心帶走勝利。

J.巴特勒改披七六人球衣首戰，上場33分鐘12投中6，僅拿下14分4籃板2助攻，表現實在有些平淡，恩比德拿下19分、13籃板和10助攻繳出「大三元」成積單，瑞迪克（JJ Redick）則拿下全隊最高的22分，B.西蒙斯（Ben Simmons）僅拿9分。

而魔術隊伍切維奇今豪取全場最高的30分、8籃板、4助攻，A.戈登也有17分6籃板6助攻進帳，飆進致勝三分球的洛斯則拿下15分7籃板。

伍切維奇（右）對位恩比德仍豪取全場最高30分。（美聯社）