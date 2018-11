NCAA》重磅坦克威廉森秀爆扣 飛行英姿媲美詹皇（影音）

威廉森。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今年NCAA籃球最受矚目的杜克大學出戰東密西根大學,以84:46、38分的極大差距痛宰對手。

ESPN排名全美第二高中生的杜克大學威廉森(Zion Williamson)今天展現高效率,全場12投10中,拿下21分9籃板,還有兩記阻攻。而同隊的全美最佳高中生R·J·巴瑞特(RJ Barrett)則是20分、4籃板,送出6次助攻。而排全美第三高中生的瑞迪許(Cam Reddish)則是因腹股溝傷勢影響,僅上場12分鐘,拿下3分3籃板。

請繼續往下閱讀...

杜克大學在上半場就統治戰局,第一節比分來到48:13幾乎宣判對手死刑,最後成功收下三連勝排在全美第一。本場得分最高的威廉森則是連三場比賽都攻下超過20分。

威廉森空中接力爆扣:

威廉森還在這場比賽中屢屢上演爆扣戲碼,其中一球單手灌籃的動作還被美媒拿來與「詹皇」詹姆斯(LeBron James)做對比。「他跳得有夠高,」杜克大學教練夏薛夫斯基(Mike Krzyzewski)說,「令人難以置信的是他的身體控制能力,這實在太瘋狂了。」

Two generations of flight



Zion and LeBron are cut from the same cloth. pic.twitter.com/Karmp4k0Fi