NCAA》重磅坦克威廉森秀爆扣 飛行英姿媲美詹皇（影音）

威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NCAA籃球最受矚目的杜克大學出戰東密西根大學，以84：46、38分的極大差距痛宰對手。

ESPN排名全美第二高中生的杜克大學威廉森（Zion Williamson）今天展現高效率，全場12投10中，拿下21分9籃板，還有兩記阻攻。而同隊的全美最佳高中生R·J·巴瑞特（RJ Barrett）則是20分、4籃板，送出6次助攻。而排全美第三高中生的瑞迪許（Cam Reddish）則是因腹股溝傷勢影響，僅上場12分鐘，拿下3分3籃板。

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杜克大學在上半場就統治戰局，第一節比分來到48：13幾乎宣判對手死刑，最後成功收下三連勝排在全美第一。本場得分最高的威廉森則是連三場比賽都攻下超過20分。

威廉森空中接力爆扣：

WATCH YOUR HEAD, ZION! pic.twitter.com/I3566vSZwZ — ESPN （@espn） 2018年11月15日

威廉森還在這場比賽中屢屢上演爆扣戲碼，其中一球單手灌籃的動作還被美媒拿來與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）做對比。「他跳得有夠高，」杜克大學教練夏薛夫斯基（Mike Krzyzewski）說，「令人難以置信的是他的身體控制能力，這實在太瘋狂了。」

Two generations of flight



Zion and LeBron are cut from the same cloth. pic.twitter.com/Karmp4k0Fi — SLAM （@SLAMonline） 2018年11月15日

威廉森說：「成為第一名真是太棒了，但現在沒人真的會關心誰是第一。我們的目標是在3月贏得總冠軍。」