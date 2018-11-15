黑豹旗》不向命運低頭 玉里青棒連兩年闖進八強

玉里高中連兩年晉8強（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第六屆黑豹旗青棒賽今天進行八強賽程，下午兩點由高苑工商對戰玉里高中，其中來自花蓮的玉里連兩年打進八強，對於先天不足的他們而言，已是難得成就。

玉里青棒成立於2011年，中信兄弟投手黃恩賜和統一獅投手陳育軒是畢業校友，2013年蕭良吉接任總教練至今，退役職棒球員余進德9月進駐教練團，目前有40名球員，隊史參加高中木棒聯賽不曾打進過八強。這屆黑豹旗十六強賽玉里靠馬軍豪轟滿貫彈，以4:1擊敗新竹勁旅成德高中，闖進八強。

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玉里高中連兩年晉8強，全隊欣喜若狂。（資料照，記者林正堃攝）

蕭良吉表示，球隊40名球員，僅2人非原住民，家境多半不佳，隔代教養相當普遍，加上花東好手國中畢業後多往西部球隊發展，不然就是就讀花蓮體中、台東體中，玉里只能「撿」二線選手，靠苦練爭取好成績。

玉里主力三游張嘉豪、馬軍豪今天分別扛第四、三棒，是球隊絕對核心人物，兩人明年都將高中畢業。蕭良吉說，張嘉豪、馬軍豪高一先去普門中學，因不適應環境，後來回家鄉讀玉里，依規定高中無法再打木棒聯賽和玉山盃，戰力空缺屆時只能由低年級球員遞補。

前La new熊選手余進德，原效力業餘成棒台中運動家，今年球隊解散，家住台東的他，決定到花蓮玉里教球，他表示，校方大力支持球隊，資源還算不錯，雖然才剛來教球一個多月，但沒有適應問題，「平常練球我很嚴格，比賽就用鼓勵的方式帶他們。」