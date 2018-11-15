羽球》桃田賢斗積分破10萬比肩李宗偉 戴資穎穩坐球后

桃田賢斗成為史上第3位世界排名積分破10萬分的男單選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本好手桃田賢斗在去年賭博禁賽解禁後，一切從「零」開始，先在9月擠下丹麥安賽龍登上球王，今世界羽聯公布本週最新世界排名和積分後，他不但正式成為自李宗偉、諶龍後史上第3位世界排名積分破10萬分的男單選手，更以24歲之姿寫下史上最年輕紀錄。而正在力拚香港公開賽連霸的台灣女將戴資穎上週雖缺席福州公開賽，仍無損其世界球后地位。

桃田賢斗在重返球場後狀況火燙，上週在福州公開賽奪下第7冠後，不僅短期間球王寶座難被撼動，也能獲得1萬1000分冠軍積分，總積分達到10萬0307分，成為繼2014年3月的李宗偉和2015年11月的諶龍後，男單歷史上第三位破10萬分大關的選手。

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而其餘男單選手，福州公開賽鍍銀的台灣一哥周天成排在第3，積分上升為82024分，距離第2的石宇奇剩下不到6000分；丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、中國諶龍一樣維持在第4、第5名，大馬名將李宗偉掉至第9名，林丹則一樣排在第13名。

桃田賢斗與周天成在福州公開賽分獲冠亞軍。（法新社）

女單仍是由台灣好手戴資穎，以10萬1667的積分，穩坐世界球后101週。而日前終結中國女單兩年多來超級賽冠軍荒的陳雨菲，挾著上週在福州公開賽封后，獲得1萬1000分的冠軍積分，擠下印度一姐辛度攀上第3名，距離第2名的日本好手山口茜只剩不到300分。

戴資穎穩坐球后寶座，本週力拚在福地香港衛冕。（資料照，BadmintonPhoto提供）