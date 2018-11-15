田徑》東華扶輪社揪甘心 打造純金獎牌贈楊俊瀚、陳奎儒

東華扶輪社打造純金獎牌致贈台灣之光楊俊瀚、陳奎儒。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北市東華扶輪社自2009年推動安慶隆田徑獎學金，至今邁入第10個年頭，先前已頒發亞運獎學金，今天為彌補台灣之光楊俊瀚、陳奎儒的銀牌之憾，特地打造「純金」獎牌，期許他們未來繼續衝刺，後年2020東京奧運東華扶輪社也預計將組隊前往，幫台灣健兒加油。

這兩面金牌正面雕刻出兩位選手帥氣英姿，背面則刻著「永遠的金牌」英文字樣，代表他們是台灣人心中永遠的金牌。東華扶輪社社長朱明炯表示，感謝他們今年在亞運精采的表現，期待他們能更上一層樓，拿一面真正的田徑大賽金牌。

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楊俊瀚從高中時期就獲得安慶隆獎學金勉勵，他也一直銘記在心，這次獲得純金打造的金牌，他表示，可以感受到他們的用心，一直以來也都非常用心關注選手，「感覺好像我們的努力，有人看見，更棒的是可以一起分享這種心情。」

陳奎儒亞運110公尺跨欄決賽13秒39破全國，但僅收下銀牌，他表示，自己始終相信一句話，「不要放棄」，不管面對低潮、困境，都不要輕易放棄，他也把成功金句分享給在場扶輪社社友。

「台灣最速男」楊俊瀚（左）戴上東華扶輪社致贈的純金獎牌，「台灣欄神」陳奎儒也獲得這面精心打造的獎牌。（記者卓佳萍攝）