新北市鐵道馬拉松接力賽 明年4月福隆開跑

新北市鐡道馬拉松接力賽，預計在4月21日上午在福隆準時開跑。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕全球唯一集合鐡道文化、東北角觀光及馬拉松接力三效合一的休閒運動，號稱「台灣企業版箱根譯傳」，就是每年四月在貢寮、雙溪優美小鎮熱鬧登場的【新北市鐵道馬拉松接力賽】。已連續舉辦了三年，每年均吸引超過萬人以上參與。2019的賽事預計在4月21日上午7點福隆準時開跑。

「我們跑的不是馬拉松，是文化」，一個代表火車通行證做成全台最有份量且直徑超過9公分的獎牌，是藉由結合鐡道文化與團隊運動創造出的休閒經濟。跑得快可以追火車，跑的慢會被火車追!這是參加新北市鐡道接力隨時在參加跑步當中發生的趣事。

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收藏稀有百年複刻版鐡道通行牌

從未參與過的跑友們，從這屆開始組隊就有機會珍藏鐵道文物上非常稀有的橢圓形電氣復刻路牌及電氣路牌環（接力環），另外對許多已經連續參加三年的跑友而言是更為珍貴的一年。因為以鐡道電氣路牌發展的四款獎牌，是在早期鐡道文化中代表火車通行證的文物，已經連跑三屆的跑友千萬別錯過，透過本次活動再次讓每位參加者都能擁有鐡道文化的珍藏，另外每屆賽道焦點都是微笑號組（造型組），歡迎有無限創意的跑團或公司團隊，記得報名微笑號組（造型組）。

提早規劃小旅行+好朋友拚速度尬感情 一起搶報名

新北市鐵道馬拉松接力賽的精神標語，「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑。」現已開放報名囉，賽事報名網站：https://goo.gl/s2y9M6，這次的七人組開放700隊（「普悠瑪號」及「微笑號」組），請跑友把握報名時間，並密切注意官方臉書「旅跑新北」及報名網站最新活動資訊！欲得知更多資訊，可加入臉書「旅跑新北」及「新北旅客」粉絲團，隨時掌握賽事第一手消息。

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