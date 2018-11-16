戴資穎8強戰強敵瑪琳 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

香港羽球公開賽持續進行，世界球后戴資穎昨以2：1擊敗香港好手張雁宜，連兩天都上演三局逆轉秀。今天她將在8強戰中碰上西班牙勁敵瑪琳（Carolina Marin），兩人生涯交手過10次，小戴以6勝4敗領先，今年雙方曾在1月的馬來西亞大師賽交手，當時戴資穎以3局逆轉勝利。球迷們一起打開電視幫小戴加油吧！

NBA方面，早上9點由衛冕軍勇士出戰火箭，勇士目前仍以12勝3敗高居西部龍頭，不過明星後衛柯瑞（Stephen Curry）因左大腿拉傷，持續高掛免戰牌，其他球員必須跳出來分擔得分壓力。而開季狀態糟糕的火箭近期似乎找回贏球方法，近5戰平均攻下26.8分的哈登（James Harden）能否帶領火箭拿下3連勝，並重返5成勝率呢？另外，中午11點30分還有馬刺挑戰快艇的比賽，球迷們不要錯過囉！

請繼續往下閱讀...

東亞足球錦標賽持續進行，晚間7點台灣男足將迎戰北韓。前2戰拿下1勝1敗的台灣男足，此役必須贏球才能晉級。

香港羽球公開賽

12:00 愛爾達體育3台

18:30 愛爾達體育3台

NBA

09:00 勇士@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 馬刺@快艇 ELEVEN SPORTS1

東亞足球錦標賽

19:00 FOX體育、FOX體育3台