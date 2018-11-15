高球》2018 LPGA封關戰明登場 徐薇淩、錢珮芸盼完美收尾

徐薇淩。（LPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金250萬美元的CME巡迴錦標賽明天在美國那不勒斯迪伯倫高爾夫俱樂部登場，台灣好手徐薇淩、錢珮芸都將出賽，且本週陣容星光熠熠，包含前後任球后艾莉雅、朴城炫，美國女將柯爾（Cristie Kerr）和高寶璟都將同場較勁。

本季在獎金榜第33名的徐薇淩，結束上週的藍灣大師賽後，隨即前往美國參戰，「這週我需要更多的睡眠，雖然身體狀況還不錯，但從海南島過來有時差，前天只睡兩小時，還是希望有更多的時間休息。昨天打18洞配對賽，球場跟前兩次打沒有太大差異，感覺今年果嶺狀態比往年好，速度很快，比賽的時候需要注意一下。」

請繼續往下閱讀...

本賽季擁有不俗表現的徐薇淩，直言將全力以赴並享受本週賽事：「往年會因為這是賽季最後一場比賽，產生懶散的想法，但今年我會反向思考，好好面對最後一場比賽。不過對我來說，名次不是最重要的，我會更加希望身體狀況和球技在賽季尾聲都能保持好。」

另一台將錢珮芸則說：「這週和上週的果嶺差很多，這週的果嶺速度很快，坡度也要抓很多，推桿的速度控制顯得很重要。」回顧一整年狀況，她認為相較之下沒有很大進步，雖有幾場成績還不錯，但經驗上還有不足，明年希望更成熟一點。

CME巡迴錦標賽是CME全球競賽（Race to the CME Globe）的最後一站賽事。本賽季3度奪冠的世界球后艾莉雅以4354分遙遙領先，韓裔澳大利亞名將李旻智以3141分暫居第2；樂天錦標賽和加拿大女子公開賽冠軍韓德森（Brooke Henderson）以2649分緊隨其後，日本畑岡奈紗、南韓朴城炫分別排在第4、5明。

左起為李旻姬、艾莉雅、韓德森、畑岡奈紗及朴城炫。（LPGA提供）

此外，年度3大獎已全數出爐，年度最佳球員和安妮卡大滿貫獎都將由艾莉雅提前鎖定，對此她表示，「今年對我來說很有意義，我知道我還有很多進步空間，也很努力去練習。雖然很不喜歡帶著壓力去比賽，但今年我覺得自己心態更平穩，不是因為已經奪下3場比賽的勝利，而是自己真的成長了。這周的比賽是我覺得最難的之一，球道特別窄、果嶺也很難，一切都很不容易。」本年度最佳新人獎則由南韓高真榮摘下。

泰國女將艾莉雅。（LPGA提供）