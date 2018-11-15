NBA》向二年級症候群說不！ 國王控衛點出大突破關鍵

福克斯本季的進步也帶領國王隊開季排在西部第八的戰績。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季國王隊開季打出8勝6敗，西部排名第8的戰績，二年級主控福克斯（De'Aaron Fox）的進步功不可沒，今天他受訪時談到本季三分球大幅進步的關鍵，福克斯指出，那就是信心。

去年福克斯的三分命中率僅有3成37，今年一舉進步到4成42，福克斯指出，其實關鍵就是信心：「每次投籃的時候都保持信心，在投籃時都要想像這球一定會投進一樣地投籃。」

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福克斯開季的三分表現並不理想，前面19投只進4球，不過到了11月，他就像完全變了一個人一樣，隨著他的信心不斷上升，11月福克斯的三分球一共投24中15，命中率高達6成25。

以切入見長的福克斯，在增加投射距離後表現更加全面。（資料照，今日美國）

這位前肯塔基大學的明星，在休賽季增加了15磅的肌肉，並且花費許多時間在他的投籃上面，不過他並沒有做出太多不同的調整。福克斯說：「我沒有真的去調整我的機制。」福克斯本季投射距離增加，也讓他整體命中率得到提升，去年他的投籃命中率為41.2%，今年14場比賽下來，福克斯的命中率進步到50.8%。

福克斯針對本季與上季的比較說：「我認為是完全不同的，當我的投射變好時，有更多的東西會相應地被帶出來。」儘管福克斯本季各項數據都有著明顯的進步，但他依然不夠滿足。福克斯指出，自己還得在製造罰球上的能力上加強：「我認為我今年在比賽上的其他方面都表現得很順利，但我必須要能夠得到簡單的罰球分。」

今年福克斯平均能拿下18.7分、7.1助攻、4.4籃板，比起去年新人年11.6分、4.4助攻、2.8籃板有著顯著的進步。