海碩盃》「微笑殺手」莉絲姬力退捷克女將 闖進8強

德國「微笑殺手」莉絲姬回球失誤，露出俏皮笑容。（記者黃耀徵攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕海碩盃女網賽今進行第5日賽事，德國「微笑殺手」莉絲姬（Sabine Lisicki）以6：4、6：3擊敗哈薩克新秀瑞芭金娜，挺進8強。

莉絲姬表示，這是首次和瑞芭金娜交手，對手對她而言有些陌生，雖然今天發球狀況沒有昨天這麼好，但整體來說，她對於自己的表現還算滿意。

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至於下一戰將有機會碰上地主18歲小將梁恩碩，是否有任何想法，莉絲姬笑說：「很開心能對決年輕選手，希望明天我的加油團一樣會出現。」

29歲的莉絲姬為2013年溫布頓大滿貫女單亞軍，發球時速210.8公里也是女網最快紀錄，生涯世界排名曾一度高居世界第12，但今年受到傷勢影響，排名滑落至262，她坦言，最難克服的還是心理狀態，上個月她努力的投入訓練，整體表現也越來越好。

把台灣視為幸運地，莉絲姬來台已品嘗過台灣各式小吃，她笑說，最喜歡地瓜跟珍珠奶茶，覺得很特別。

其他賽事，日本女將日比野菜緒以6：4、6：3擊敗南韓張修貞，仁川亞運女單銀牌泰國康坎則以6：3、6：4力退L.卡布蕾拉，挺進8強。台灣小將梁恩碩則碰上「希臘字母姊」格拉瑪蒂科普魯，爭取8強門票。

德國「微笑殺手」莉絲姬晉級八強。（記者黃耀徵攝）

莉絲姬回球時右耳耳環被自己擊落。（記者黃耀徵攝）

德國「微笑殺手」莉絲姬晉級八強。（記者黃耀徵攝）

莉絲姬直落二擊敗對手，振臂高呼。（記者黃耀徵攝）

德國「微笑殺手」莉絲姬晉級八強。（記者黃耀徵攝）

仁川亞運女單銀牌泰國康坎則以直落二獲勝。（記者黃耀徵攝）

L.卡布蕾拉輸球。（記者黃耀徵攝）