棒球》第二屆曾紀恩盃全國青少棒賽 今起熱血開打

第二屆曾紀恩盃全國青少棒賽今天開幕。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第二屆曾紀恩盃全國青少棒賽今天（15日）起在屏東開打，25支全國勁旅參賽，比賽為期4天，屏東縣政府歡迎民眾到縣立運動公園棒壘球場為小將們加油。

屏東曾經是國內棒球好手的搖藍，背後的推手歸功於曾紀恩教練在屏東紮根，多次領軍中華青少棒、青棒及成棒代表隊參加國際比賽，獲得優異成績，並為國家培訓出許多知名棒球選手，為紀念曾紀恩教練，屏縣府去年特地將每年舉辦的縣長盃棒球賽更名為「曾紀恩盃全國青少棒賽」，擴大至全國層次辦理，繼去年首屆17隊參賽，今年增為25隊。

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屏東縣副縣長吳麗雪今天主持開幕典禮時，勉勵全國勁旅發揮平時所學，爭取最高的榮譽；曾紀恩教練之子曾建宇也鼓勵選手們堅持追求棒球夢勇往直前。

開球儀式由屏東縣體育發展中心主任李達平擔任投手、副縣長吳麗雪擔任打擊者、棒球委員會總幹事林禎川蹲捕、體育會理事長汪輝當裁判，在選手及來賓熱烈掌聲下宣布「曾紀恩盃全國青少棒賽」開打。

球賽開球。（圖由屏東縣政府提供）

今年賽事11月15日至18日展開，為期4天，11月18日上午將進行4強賽，緊接著冠亞軍賽開打，賽事精彩可期。地主屏東縣派出去年亞軍鶴聲國中等7支勁旅參賽，努力爭取將冠軍獎盃留在屏東。

縣市勁旅參賽。（圖由屏東縣政府提供）