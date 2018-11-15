海碩盃》「自青奧後打最好的一場」梁恩碩拍落希臘好手晉8強

梁恩碩直落二擊敗對手格拉瑪蒂科普魯。（記者黃耀徵攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣18歲小將梁恩碩今在海碩盃女網賽16強戰登場，對決名字超長的「希臘字母姐」格拉瑪蒂科普魯，我國好手以6：3、6：1獲勝，強勢挺進8強。

今年女單台將在李亞軒、葛蘭喬安娜都出局後，梁恩碩成為最後地主希望，昨天她先是上演逆轉秀解決奧地利勁敵哈絲，原本可能對決頭號種子鄭賽賽，卻因她受傷退賽，今碰上世界排名第160的格拉瑪蒂科普魯，爭取8強門票。

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梁恩碩。（記者黃耀徵攝）

梁恩碩認為，自己今天狀況還不錯，失誤比昨天少，可能比較適應場地，心情也不再那麼緊張。至於今天的策略，她說：「發現對手跑動後失誤會變多，就用這樣的方式打。」

梁恩碩。（記者黃耀徵攝）

今天成功擊退世界排名第160的對手，梁恩碩認為，這是她自10月青奧之後打得最好的一場比賽，「之前飛很久去阿根廷，然後又是打紅土的比賽，回來後又打硬地，調整得沒有很好。」

至於下一戰將碰上德國「微笑殺手」莉絲姬（Sabine Lisicki），梁恩碩表示，雙方都是攻擊型的選手，覺得相當期待，「她的發球跟抽球都很快，就試試看吧！」她也希望能從莉絲姬身上學習攻擊能力及穩定性，會有什麼作戰策略，她靦腆的笑說：「晚上再想看看。」

格拉瑪蒂科普魯。（記者黃耀徵攝）

格拉瑪蒂科普魯。（記者黃耀徵攝）

格拉瑪蒂科普魯。（記者黃耀徵攝）

梁恩碩直落二擊敗對手格拉瑪蒂科普魯，向觀眾揮手致意。（記者黃耀徵攝）

格拉瑪蒂科普魯遭梁恩碩直落二擊敗。（記者黃耀徵攝）