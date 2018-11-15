羽球》三局逆轉香港地主 戴資穎八強將對決西班牙勁敵瑪琳

戴資穎八強將面對西班牙瑪琳。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級500系列香港羽球公開賽女單次輪，遭遇地主選手世界排名第25的張雁宜，17：21、21：16、21：9，連兩天都上演三局逆轉秀，明天八強賽將面對西班牙勁敵瑪琳。

戴資穎握有對戰6連勝優勢，今天賽程被排在下午6點30分晚場出賽，小戴一下場後，開場1：5落後，首次技術暫停前苦追，後半段一度僅剩16：17差距，但防守回球失誤，以及進攻出界球，讓張雁宜先拿下首局。

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次局換邊後，戴資穎一度5：2領先，雙方都有反手拍失誤，第一次技術暫停前不斷拉鋸，小戴以11：9小幅差距進入後半局，小戴攻擊手法回穩，加上對方自發性失誤增加，球后順利扳平局數。

決勝局一開始，張雁宜可能受到體力影響，失誤驟增，戴資穎來到5：0開局，但隨後被對方連下5分追平，不過好在小戴及時回穩，一波6：0攻勢，首次技術暫停前有5分優勢，對手反撲攻勢不夠連貫，小戴逐漸擴大領先，攻擊控制能力也變得穩定，最後對方回球出界，小戴再度上演逆轉勝晉級。

瑪琳今天女單次輪，僅花費34分鐘，以21：14、21：8力克加拿大女將李文珊。

戴資穎三局逆轉勝晉級。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎三局逆轉勝。（BadmintonPhoto提供）

西班牙勁敵瑪琳。（資料照，法新社）