黑豹旗》高苑輕鬆獲勝 四強遭遇老冤家平鎮

高苑工商晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第六屆黑豹旗青棒賽八強賽，午場高苑工商全場敲出10支安打，最終就以9:1擊敗玉里高中，闖進四強賽，後天下午兩點四強賽將遭遇強敵平鎮高中，地點在天母棒球場。

玉里高中喊聲。（記者陳志曲攝）

去年黑豹旗四強賽高苑同樣強碰平鎮，當時平鎮以6:0擊敗高苑，冠軍戰再以6:3勝穀保家商奪冠，後天宛如宿命般的對決，高苑總教練李來發說，「一場輸贏的比賽，雙方五五波啦，各自有壓力，就看選手臨場表現。」

請繼續往下閱讀...

此役高苑先發投手陳致佑投6局僅被敲2安，飆3K，沒有出現保送、無失分，拿下勝投。李來發表示，其實賽前陳致佑練投狀況並不好，比賽中控球穩定，尾勁也不錯，加上打擊發揮贏球。

高苑工商先發投手陳致佑。（記者陳志曲攝）

前6局高苑幾乎局局有攻勢，僅第2局沒打下分數，6局打完就以9:0領先鎖定勝局，7局上玉里反攻，靠兩保送和犧牲觸擊形成一出局二三壘有人，林昱擊出內野滾地球，護送隊友回本壘攻下全隊唯一一分。

玉里高中止步八強。（記者陳志曲攝）

玉里高中先發投手林彥豪。（記者陳志曲攝）

高苑工商林逸達衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

高苑工商林逸達。（記者陳志曲攝）

玉里高中馬君豪。（記者陳志曲攝）

玉里高中張嘉豪。（記者陳志曲攝）