台哥大高球公開賽》神奇的第16洞！單日3人一桿進洞

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金500萬台幣的台灣大哥大女子公開賽第2回合今登場，陳子涵、邱齡緹與李旻先後在東華球場的第16洞打出一桿進洞，締造高球史上罕見紀錄；我國旅美好手李旻延續首回合的手感，與程思嘉並列第1。

邱齡緹（左）和陳子涵在第16洞打出一桿進洞。（大會提供）

繼首日張亞琦打進一桿進洞，今又有3名選手締造紀錄，同組出發的陳子涵與邱齡緹，相繼一桿把球送進洞中，形成旗竿還插在洞裡，但球洞中已有2顆小白球的奇景。第一次打出一桿進洞的陳子涵說：「那一桿風由右往左吹，有點順風，我想說拿八號鐵讓風帶球，打出去後我沒有看球落地，但聽到觀眾說一桿進洞！」

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李旻打出一桿進洞。（大會提供）

生涯第2次打出一桿進洞的邱齡緹笑說：「我看她（陳子涵）打出一桿進洞後，本來想說今晚有人請客、有東西吃，沒想到我的居然也滾進去。」兩人發現小白球落點幾乎一樣，邱齡緹說：「頓時感覺背脊發涼，真是很玄！」主辦單位為嘉勉球員，決定每人加發10萬元獎金，東華球場加碼1萬元，每人可進帳11.5萬元。

邱齡緹（左）和陳子涵在第16洞打出一桿進洞。（大會提供）

首回合並列第1的李旻，除了打進一桿進洞，還有抓下5博蒂與4柏忌，最後繳出69桿，2回合總桿137桿，與程思嘉暫時並列領先，並以2桿之差領先第3的台將林子麒與泰國汪查娜。

上個月才在TLPGA歡樂有緣女子公開賽勇奪冠軍的業餘小將吳佳晏，今天以69桿成績收尾，兩天總桿141桿，暫時並列第八。目前仍在唸國三的吳佳晏表示：「今天後九洞推桿比較好，鐵桿雖然沒很好，但博蒂推桿都有把握住。」

明天將進行最後一天第三回合決賽，比賽預計上午7點30分開球，領先組李旻、程思嘉與汪查娜預計上午9:05從第一洞出發。李旻與程思嘉這兩位亟欲擺脫低潮的旅美名將，都希望明天能順利開胡，觸底反彈。

李旻打出一桿進洞，開心親吻小白球。（大會提供）