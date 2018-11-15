澳職》讓打者不敢打的好球 超狂3000轉曲球引熱議（影音）

Josh Tols, Ridiculous 3000rpm Curveball leaves Broken Hitters in its Wake.



[@Tolsy21 will be sharing his curveball cues with us soon. ] pic.twitter.com/AYAXTSKD4J — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年11月15日

〔體育中心／綜合報導〕墨爾本王牌隊左投Josh Tols，投得一手高達3000轉的曲球，這顆曲球也讓棒球忍者Rob Friedman分享他誇張的曲球片段，引起網友瘋狂轉載。

在影片中，Tols的曲球讓對方打者根本無法判斷，甚至有好幾球打者都已經覺得要被丟到，在開始閃避之後球卻削進好球帶，如此噁心的球種也讓網友直呼太誇張，影片從昨天PO上至今已經吸引814個愛心以及157次的轉推。

請繼續往下閱讀...

Josh Tols去年出賽11場比賽，先發7場，繳出5勝3敗，防禦率4.78的表現，在52.2局的投球當中送出75次三振，不過他也被擊出10支全壘打。台灣好手林智勝也在今年2月曾對他開轟。