黑豹旗》穀保扳倒大理 四強賽對決新興強權普門

穀保家商蔡佳諺（右）擊出三壘安打，再利用對手失誤跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第六屆黑豹旗青棒賽昨進行八強賽，午場高苑工商以9:1擊敗玉里高中，晚場穀保家商以5:0力退大里高中，明天四強賽開打，下午兩點高苑強碰宿敵平鎮高中，晚上六點穀保迎戰新興強權普門中學，地點在天母球場。

穀保先發投手林吳晉瑋投5局未失分，林昱珉接手投2局、李慶隆投1局也未掉分，今年亞青賽完投勝日本的「抗日英雄」王彥程，第9局登板關門守成，4投聯手完封大理打線，合力飆13K；穀保打線敲出8安，加上對方投手群奉送10保送，拿下5分取勝。

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穀保家商先發投手林吳晉瑋。（記者陳志曲攝）

穀保總教練周宗志表示，林吳晉瑋表現不錯，倒是林昱珉和王彥程，面對首名打者就投保送較不理想，特別是林昱珉，中繼2局用了快50球，可說完全不及格。

王彥程今年亞青賽對日奪勝投一戰成名，今天他投1局用了16球，未被敲安，投2K、1保送，未失分，最快球速142公里。另一左投岳政華因手部不適未登板投球，擔任先發中外野手、打第3棒，此役單場5支3，外帶1盜，表現亮眼。

穀保家商王彥程上場救援，成功關門。（記者陳志曲攝）

大理高中先發投手吳建霖。（記者陳志曲攝）

穀保家商蔡佳諺擊出三壘安打，再利用對手失誤跑出場內全壘打。（記者陳志曲攝）

穀保家商王彥程在休息區打鼓為球隊加油。（記者陳志曲攝）