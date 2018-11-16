NBA》火箭確定分手「甜瓜」 三巨頭打10場就拆了

安東尼與哈登擁抱。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在火箭的日子真的來到終點，今天ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）率先爆料，安東尼與火箭已經分道揚鑣，球隊高層稍早也證實了這件事。

火箭在去年季末本來就有意延攬安東尼，今年安東尼離開雷霆後，火箭再次向他招手，以240萬美元的底薪合約轉戰休士頓，與哈登（James Harden）和安東尼（Carmelo Anthony）打造三巨頭，沒想到這樣的組合卻無法提升戰績，上季聯盟龍頭今年開季表現卻陷入異常低迷。

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安東尼至今出賽10場有2場先發，平均上場時間29.4分鐘，投籃命中率為4成05，可以貢獻13.4分外帶5.4籃板0.5助攻，火箭的大低潮搭上安東尼疲軟表現，讓球隊興起裁人的念頭。

儘管火箭總管莫雷（Daryl Morey）曾出面滅火，但種種傳言不斷甚囂塵上，今天「沃神」率先報導兩分的確無法繼續合作，不過，火箭並沒有打算馬上裁掉安東尼，而是給他充裕的時間，可以好好評估最適合的下家。

稍早火箭官方也證實了這項訊息，莫雷在聲明中提到，「經過討論後，決定和安東尼分手，尋求一個更好的解決方式。」，確定安東尼在火箭的生涯已走到終點。