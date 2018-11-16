MLB》邪惡帝國準備出手爭搶馬查多？ 凱許曼笑而不答

洋基隊有意網羅馬查多。（法新社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）今日在問到關於馬查多（Manny Machado）的打球態度會不會影響到洋基的網羅興趣時，拒絕回答這個問題，只表示會努力組一支最強的球隊。

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在先前受訪時提到馬查多在解釋跑壘態度的發言是個麻煩，他的確不是拼命三郎類型的球員。但他認為要不要網羅這位超級球星，還是要交由凱許曼來決定。

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洋基總管凱許曼。（美聯社，資料照）

凱許曼認為他不方便評論任何球員的行為，他在接受ESPN受訪時表示：「我並不了解馬查多這個人，但他是一個很優秀的球員，也展現了很好的天賦，但是無論他最後來到洋基或是去到別的球隊，我都不會去評論有關於他的態度問題。」

先前凱許曼認為打球的態度的確是簽約時必須考慮的因素，而先前洋基隊也曾經擁有卡諾（Robinson Cano）和索利安諾（Alfonso Soriano）兩位被批評打球不認真的球員。

洋基今年有充足的銀彈能在自由球員市場上發揮，除了爭取先發投手是他們的主要目標外，他們也一直關注著馬查多這個今年最受矚目的內野手。

凱許曼最後提到，最終簽約的所有決定都會來自史坦布瑞納，凱許曼表示：「我們會準備好所有的資料和評估，讓他做出最終決定，我認為等到完成所有補強後會有一支非常棒的球隊。」