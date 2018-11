馬林魚球團新Logo。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕在前洋基隊長基特(Derek Jeter)入主經營團隊後,馬林魚大刀闊斧改革,今天又公布全新LOGO,此外也宣布將改使用藍、黑、紅、灰色作為球隊代表色,明天也將公布全新隊服樣式。

The Marlins have released a new logo and a new secondary logo: pic.twitter.com/1TkcG1EAMy