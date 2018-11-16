MLB》球迷哭哭！馬林魚連2年賤賣MVP 同一位球探選的

去年馬林魚的外野先發耶利奇（右起）、史坦頓、歐蘇納今年通通離隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟年度MVP今揭曉，去年還效力馬林魚的耶利奇（Christian Yelich）追隨前隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）腳步，拿下國聯MVP，也讓馬林魚連兩年岀了年度MVP，這2人還是被同一位球探挖到的，只是球團去年冬天竟把2人都賣了，結果今年戰績又在國聯東區墊底，持續重建中，讓馬林魚球迷相當傷心。

大聯盟記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，史坦頓和耶利奇這2人都是出自馬林魚同一位球探麥唐納（Tim McDonnell）的慧眼，他派駐加州地區，分別在2007年選秀第二輪讓球團選進史坦頓、2010年首輪選入耶利奇。

請繼續往下閱讀...

但是去年前洋基隊長基特（Derek Jeter）入主經營團隊後，開始清倉拍賣球星，不只史坦頓被賤價賣出，其他被變賣的還包括高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）。

耶利奇看到高層頻頻交易心生不爽，放話也想被交易，不過他當時賣相不算好，最終釀酒人用以4名小聯盟潛力新秀換到他，結果今年他大爆發成為國聯MVP，且成功幫助球隊打進季後賽，現在看來釀酒人這筆交易很值得。

馬林魚連兩年把MVP賣掉，美國網友嘲弄：「明年應該是瑞爾穆托（JT Realmuto）拿了」、「應該是歐蘇納拿才對」、「魚迷一定很難過」、「邁阿密雷霆隊？」（NBA連續3年選中魏斯特布魯克、哈登、杜蘭特都拿MVP）、「重建的第一步就是賣掉球星」。