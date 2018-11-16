NBA》最終仍決定掰了「甜瓜」 火箭教頭這樣說

「甜瓜」安東尼確定將與火箭分手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）率先爆料「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與火箭已傳出分道揚鑣，球團隨後也證實了消息，而今天賽前火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）談到分手安東尼時，表示他們已經嘗試了各種方法，不過最後卻都沒能奏效，才會做出這樣的決定。

「組成三巨頭後，我們原希望能得到像擊出全壘打般的成功，但最後卻沒能奏效，我們已經嘗試過各種方法，無論原因是什麼，就是沒有奏效，但我們仍然很感謝他在這段時間裡的付出。」丹東尼在受訪時說道。

請繼續往下閱讀...

火箭近年用凶猛三分球火力成為進攻強權，上季例行賽取65勝17敗為聯盟最佳。休季期間成功網羅「甜瓜」安東尼組成「三巨頭」，開打前被看好能與衛冕軍勇士抗衡，沒想到一開季火箭就遭遇不順、攻守大當機。

安東尼至今出賽10場有2場先發，平均上場時間29.4分鐘，投籃命中率為4成05，可以貢獻13.4分外帶5.4籃板0.5助攻，火箭的大低潮搭上安東尼疲軟表現，讓球隊興起裁人的念頭。

「不管在什麼情況下，當你必須和一名球員告別時，感覺都會很糟糕。」丹東尼說道，「我從沒有想過不尊重他（安東尼）和他的職業生涯，他絕對會進入名人堂。」

而儘管願拿底薪、委身替補，但安東尼似乎仍是與火箭不來電。「這和我們合作之前設想的完全不一樣，讓一位這麼棒的準名人堂球員做出這樣的犧牲，對他來說是很不公平的。」丹東尼最後說道，「繼續下去對他不好，對我們也誰什麼幫助，所以我們現在只能這樣嘗試。」

據聯盟人士透露，火箭隊並沒不打算立刻打安東尼裁掉，但也不會再讓他回到球隊名單之中，火箭隊已經允許安東尼的經紀團隊去與聯盟其他球隊接觸，尋找下個東家。

火箭教頭丹東尼在受訪時表示，能試的他們都試了，卻仍沒辦法奏效，才會選擇與甜瓜道別。（美聯社）