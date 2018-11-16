羽球》今年9次一輪遊不灰心 「超級丹」仍想拚東京奧運

林丹。（資料照，法新社0

〔體育中心／綜合報導〕中國前羽球男單一哥「超級丹」林丹，今年不但狀況低迷，連籤運都不佳，連續在對於年終總決賽積分相當重要的福州以及香港公開賽，首輪就碰上世界球王桃田賢斗，最後苦吞2連敗，本季9次一輪遊，不過林丹仍然期待以「高齡」繼續打下去，並以參加奧運為目標。

林丹在中國福州羽球公開賽和香港公開賽的首輪都得強碰球王桃田，而上周結束的中國賽，林丹連輸兩局不敵桃田，香港賽雖然激戰到第三局，不過氣力用盡的林丹，最後還是飲恨出局，也吞下對桃田的三連敗。

請繼續往下閱讀...

賽後林丹表示「首局7：2領先，但被對手追分太快，後面就打得比較急了，第二局打得還不錯，第三局我覺得兩個人打得差不多，但在14：14平手時我卻發生了失誤，覺得有點可惜。」

而世界羽聯的年終總決賽，只有積分排名前8的選手可以能獲得參賽資格，而香港賽又是在首輪出局後，積分暫排名第7的林丹想挑戰年終賽的希望以變得相當渺茫，而林丹認為明年要打更多比賽，所以在體力上可能會面臨更大的考驗，但他也提到明年也會開始累積奧運積分，所以有些比賽是絕對要參加。

雖然已經35歲，但「超級丹」直言自己從未想過要退休的事，而在過去勁敵李宗偉宣佈抗癌成功並希望出戰2020年東京奧運會後，林丹也下定決心要再來挑戰奧。

「畢竟打到這個年齡的（選手）並不多，在沒有病痛纏身的情況下，也希望自己能再堅持下去。」 林丹最後說到。