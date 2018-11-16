NBA》L.威廉斯扮關鍵「第四節先生」 快艇退馬刺收3連勝

L.威廉斯（左）第四節狂拿9分，幫助球隊取得勝利（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期二連敗的馬刺，做客對上士氣正旺的快艇隊，快艇和馬刺一路拉鋸，最後靠著「第四節先生」L.威廉斯（Lou Williams）單節包辦九分，包括比賽倒數階段一顆關鍵的大號三分球，幫助球隊收下三連勝。

前兩節比賽雙方勢均力敵，第二節中段快艇曾一度取得14分的領先，不過在德羅森（DeMar DeRozan）和佛比斯（Bryn Forbes）的連續得分下，半場打完雙方以60：61僅1分差距。

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第三節快艇隊的手感極佳，打出一波7：0的小高潮，將比分拉到8分差，逼得馬刺隊兩分鐘內喊了兩次暫停，馬刺隊在暫停回來後，靠著德羅森單節12分的帶領下稍微控制局面，快艇在這節打完以91：84取得領先。

決勝節雙方有來有往，比賽一直僵持到比賽最後一分鐘雙方107：107平手，L.威廉斯投進關鍵超大號三分球，讓球隊取得3分領先。加上終場前19.2秒德羅森發生要命失誤錯失追平機會，終場快艇就以116：111擊退馬刺。

數據方面，馬刺隊德羅森34分5助攻為全場最高，快艇隊L.威廉斯取得23分，第四節個人獨拿9分為快艇隊最高。