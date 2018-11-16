MLB》美媒選出洋基史上12大爛約 第1名是日本人

簽下井川慶被紐媒認為是洋基史上最爛約。（資料照，路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕美媒NJ.com整理出洋基史上12大爛約，引來日媒「Full Count」注意，因為第1大爛約就和日本有關，是洋基在2006年總計用4600萬美元（約14.3億台幣）網羅的左投井川慶。

「Full Count」今以「美媒推出12大爛約特集，第1名是日本人」為題報導這項消息。其實井川慶這紙合約在洋基史上早已「爛」出名堂，ESPN網站在今年初回顧洋基總管凱許曼簽過的爛約時，就將井川慶排在第2。

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洋基當年先以2600萬美元標下井川慶的交涉權，再和他簽下5年2000萬美元合約。結果井川只在大聯盟兩年出賽16場，留下戰績2勝4敗、防禦率6.66，其他時間都在小聯盟度過，報導中還提到凱許曼兩度想把他賣回日本球隊，但井川都拒絕。

2至12名也有很多台灣球迷的熟面孔，包括洋基用7年1.53億美元簽下的外野手艾斯柏瑞排第2，以4年3995萬美元簽下的「痛痛人」帕瓦諾排第3，第4名則又是日本投手伊良部秀輝。

艾斯柏瑞加盟之後也痛痛，排名第二。（資料照，法新社）

洋基「痛痛人」帕瓦諾。（資料照，路透）

其他像是A-Rod在2007年簽下的10年2.75億美元合約，則排在第7位，當年和王建民交情不錯的柏奈特也榜上有名，他在2008年簽下5年8250萬美元合約排第8。

此外，「火箭人」克雷門斯在2007年和洋基簽下1年1870萬美元，排在11名。文中指出老球迷想必不會忘記，當年克雷門斯還現身老闆史坦布瑞納的私人包廂，向洋基球迷宣布他將回歸，但他後來的表現並不符期待，該年17場先發繳出6勝6敗、防禦率4.18。