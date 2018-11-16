NBA》沒有柯瑞差好多 勇士主帥：他就是更衣室「石佛」

柯瑞是勇士隊相當重要的精神領袖。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目標三連霸的勇士日前爆出內鬨，2大戰將球星杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）在快艇一戰之後，發生罕見爆發激烈衝突，總教練柯爾（Steve Kerr）今在賽前受訪時則表示，從球隊爆發衝突就能看出因傷缺席的一哥柯瑞（Stephen Curry）對勇士有多麼重要。

勇士上週在主場迎戰密爾瓦基公鹿，不但輸球，還傷了主將柯瑞（Stephen Curry），而柯瑞大腿拉傷，至今已經缺席了3場比賽，沒想到一哥不在竟讓向來團隊融洽的勇士發生內鬨。

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柯瑞在對上公鹿一役不慎傷到大腿。（資料照，法新社）

格林和杜蘭特在日前對快艇落敗的比賽後起衝突，甚至怒到對隊友「爆粗口」，格林因此被勇士處以禁賽處分，一哥柯瑞雖然因傷預計還得在缺席五場比賽，不過在前役對老鷹賽前，他還特別去了趟格林家，雙方交換了些看法，才讓衝突終於得以落幕。

D.格林和杜蘭特衝突在柯瑞的調解下終於落幕。（美聯社）

「所以我都稱柯瑞是『矮版鄧肯』，他就是能夠讓更衣室穩定的維持團結！」柯爾說道。

鄧肯在1997年以選秀狀元之姿加盟馬刺，生涯從未與季後賽絕緣，還幫黑衫軍奪下5座冠軍獎盃，早已預約一張名人堂門票，也是隊史最佳球星之一。柯爾認為柯瑞也為勇士贏得了兩座總冠軍，獲得了兩次例行賽最有價值球員，同時建立了良好的球隊文化和化學反應。

「石佛」鄧肯。（資料照，美聯社）

而柯瑞低調、樂天的個性，早就是眾所皆知，他和隊友之間的相處也十分融洽，時常為別人著想，也不介意隊友犯錯，平時很願意犧牲自己來成全球隊，造就了今日強大的勇士隊。

柯爾最後也談起了柯瑞的傷勢，柯瑞近日雖然都跟著灣區大軍一同在客場爭戰來，但大腿傷勢要到11月25日後才會再度進行評估，預計可能得在至少缺席一到兩週。

「顯然，這比我們一開始預想的時間還要來得長，但這是因為一開始做的核磁共振檢查結果並沒有顯示有任何糟糕的狀況，」柯爾說道，他表示得知檢查報告當下自己十分雀躍，不過在和訓練師討論後，才知道柯瑞的傷比想像中還複雜，得看症狀再觀察。

「有一些症狀和核磁共振的檢查結果有些落差，反正不可能一切都是完美的，所以，我們也只能希望這傷不會對柯瑞有什麼太大的影響。」柯爾最後說道。