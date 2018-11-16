ATP年終賽》不老費爸勇晉4強 沒想百冠只期待再贏球

費德爾戰績2勝1負躍居分組第1。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕37歲的費德爾（Roger Federer）老當益壯，6：4、6：3復仇203公分的南非長人安德森（Kevin Anderson），戰績2勝1負躍居分組第1，第15度挺進ATP年終總決賽單打4強，離生涯百冠里程碑只差最後兩步，瑞士人氣天王說：「我總希望臨場打好贏球，能做到當然很棒，若不行也無妨，這代表我沒資格留下，很高興現在還待著。」

第16次角逐年終賽的費爸，倫敦分組首戰爆冷不敵日本「網球王子」錦織圭，情勢岌岌可危，不過經驗豐富的他隨即調整回穩，先挫奧地利好手提姆（Dominic Thiem），又回報先前溫布頓草地大滿貫輸給安德森之仇，不但起死回生安抵4強，還意外攻佔分組首席，可望暫時避開回鍋的世界球王、目前預賽2連勝領先的塞爾維亞勁敵喬科維奇（Novak Djokovic）。

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曾6度年終賽封王的費爸表示，目前無暇去想百冠目標，「我不會被那些事影響，只是很高興給自己機會，本週逐漸提升狀態。」雖然初登場「射日」失利，但在逆勢中反而激勵費爸放手一搏，「我很滿意之後的表現，畢竟這組戰況很有趣，大家打法都不相同，讓我更加期待準決賽到來。」

安德森同樣晉級四強。（歐新社）