NBA》詹皇寫紀錄卻遭對手犯規伺候 拳王怒替他抱不平

看自己的好兄弟詹皇屢遭對手犯規伺候，讓錢德勒十分不滿。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在詹姆斯（LeBron James）「準大三元」帶領下迎來近期4連勝，而他獨砍44分寫下轉隊後新高，例行賽總得分也超越傳奇張伯倫球星（Wilt Chamberlain），不過他在比賽中卻也屢遭對手大動作犯規，讓日前加盟球隊的老將「拳王」T.錢德勒（Tyson Chandler）相當不滿。

「我就是不想看到我的任何一名隊友受到那種對待，特別是像LeBron這樣的老將，」T.錢德勒說，「他生涯已經被打了夠多次了，那樣的場景是你完全不想看到的，我認為有些犯規過後的動作都有點太大，這讓我很不爽。」

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詹姆斯昨轟下全場最高的44分準大三元數據，締造歷史之夜，但在比賽中卻不斷遭到拓荒者球員犯規伺候，先是一次快攻上籃時被萊曼（Jake Layman）打到頭部，之後又遭到麥考倫（CJ McCollum）推倒在地，但最後卻只有麥考倫領到一次惡意犯規。

詹姆斯昨天幾乎只要切入就會操對手犯規。（資料照，法新社）

「他突破切進去就會被犯規，很多時候因為是因為他塊頭太大又太強壯，所以你會覺得那些對手的肢體接觸不算什麼，但很明顯的就是叫犯規！」T.錢德勒補充說道，「詹姆斯在聯盟中早就贏得尊敬，他該得到合理的吹判，他就不是那種會刻意強調對手犯規的人，或許這就是為什麼裁判總是沒吹哨。」

而湖人主帥華頓在受訪時也搞笑表示，詹姆斯幾乎每次帶球切入都會遭到對手犯規，如果每次都能得到裁判哨音，那詹姆斯應該能罰100次球了。