韓職》前耐克森英雄老闆涉貪汙賺百億 被KBO永久驅逐

圖為耐克森英雄隊，示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕耐克森英雄前老闆李章碩涉嫌掏空球隊，還被查出透過球員交易賺取額外現金。韓職聯盟（KBO）今天表示，李章碩因貪汙被判定有罪後，正式把他正式逐出棒球界，禁止參加任何有關棒球的相關活動。

根據《韓聯社》報導，韓職聯盟會長鄭雲燦正式批准，永久禁止李章碩參加任何有關棒球的活動，前英雄副總裁南宮鍾煥也被永久逐出棒球界。

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「這兩人將無法參加有關KBO的活動，他們也不會被赦免。」KBO表示，「如果他們未來被確認參予英雄隊的管理事務，不僅球團，連現任的經營團隊人員都會遭受懲處。」

李章碩今年1月辭去耐克森英雄老闆一職，他在2月份被判貪汙罪，並被勒令放棄球團部分股份。李章碩的案件目前正在上訴，由最高法院審查，但KBO已經決定其懲處。

《韓聯社》指出，李章碩在2008年1月加入韓國棒球界，擔任英雄隊老闆。《韓聯社》報導，李章碩擔任英雄隊老闆時，從2009年12月至2018年1月期間進行12次非法交易，獲得131.5億韓圓（約新台幣3.88億元）未報告、或少報的資金。

此外，根據《中央日報》報導，韓職季後賽結束後，耐克森英雄隊名稱變為首爾英雄隊，成為唯一沒有贊助商掛名的球隊。不過，該隊近日和培育證券（Kiwoom Securities）達成協議，目前球隊名稱暫時為「Kiwoom英雄」（暫譯為培育英雄），正式名稱可能會在明年1月前公布。