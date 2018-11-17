SBL開幕戰、戴資穎香港賽4強戰 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎。（BadmintonPhoto提供）

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香港羽球公開賽來到4強賽，世界球后戴資穎昨苦戰三局，最終以2：1擊退強敵瑪琳。今天將在晚場碰上日本名將奧原希望，力拚叩關決賽。球迷們一起打開電視幫小戴加油！

NBA方面，早上8點由暴龍出戰塞爾提克，暴龍目前以12勝3敗暫居東部龍頭，不過最近吞下2連敗，陣中射手格林（Danny Green）近5場比賽均僅攻下6分，手敢相當冰冷，此役能否找回狀態並幫助球隊止敗呢？而綠衫軍開季至今表現差強人意，僅以8勝6敗排在東部第6位，近期手感火燙的厄文（Kryie Irving）要力拚助球隊拿下2連勝。另外，早上10點30分還有公牛挑戰公鹿的比賽，球迷們不要錯過囉！

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第16季SBL下午5點於桃園巨蛋點燃戰火，首場比賽由裕隆出戰金酒，接著7點30分將上演去年冠亞軍戲碼，由璞園對決富邦勇士，璞園今年找來前台啤洋將瓊斯，搭配208公分的麥克，今年要力拚2連霸，而富邦的洋將歐頓與基斯同樣值得期待。

黑豹旗4強賽今天開打，下午2點由高苑工商出戰平鎮高中，晚間6點由穀保家商面對普門中學。高中傳統棒球名校今日正面對決，球迷們不可錯過。

香港羽球公開賽4強

12:00 愛爾達體育3台

18:30 愛爾達體育3台

NBA例行賽

08:00 暴龍@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 公牛@公鹿 ELEVENSPORTS1

SBL例行賽

17:00 裕隆@金酒

19:30 璞園@富邦

轉播：WinTV綜合台、 麥卡貝

黑豹旗

14:00 高苑工商@平鎮高中

18:00 穀保家商@普門中學

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

企業女子壘球季後賽

10:30 FOX體育2台

企業排球聯賽

13:00 FOX體育