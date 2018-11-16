美日對抗賽》甲斐拓也開心見偶像 莫里納送他整套裝備

美日鐵捕相見歡！莫里納將親筆簽名的手套、球棒等裝備，全送給今年「日本一」鐵捕甲斐拓也。（取自莫里納Instagram）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕美日職棒對抗賽昨晚落幕，日本武士隊以5勝1敗贏得系列賽，對捕手群而言也非常豐收，特別是軟銀捕手甲斐拓也，他和大聯盟明星隊鐵捕莫里納（Yadier Molina）互動熱絡，讓莫里納記住他的名字，送上親筆簽名的手套和球棒，離開日本前還把整套護具留給他。

此次大聯盟明星隊，來自紅雀的莫里納是陣中最大咖，也最受日本球迷喜愛，早在開打前，他和甲斐拓也即將碰頭就是一大話題；甲斐也把握機會，這幾天賽前、賽後屢次透過翻譯，和他心中的「世界一捕手」莫里納交談，合照紀念。

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一見到偶像莫里納，甲斐變成小粉絲，親口訴說自己的崇拜，興奮地表示：「能和莫里納碰面，實在太帥了！以捕手來說，他是世界第一的選手，我有告訴他，我非常尊敬他。」

莫里納更把整套護具留給甲斐，並在自己的球棒、手套寫下「To Takuya Kai」（給甲斐拓也）及祝福的話，親自送上，再將兩人照片放上Instagram，令甲斐十分感動，這些都成為一生難忘的珍藏。

美日鐵捕相見歡！莫里納（右2）和日本隊3位捕手合照，左起為會澤翼、森友哉，右為甲斐拓也。（取自莫里納Instagram）

受惠的不只甲斐，另2名捕手森友哉、會澤翼同樣和莫里納相見歡，也收到莫里納親手給的球衣，場上、場下都有交流，會澤翼感激地說：「我們捕手群收穫真的很多。」

莫里納因家裡有事，昨晚最終戰之前先行離開日本，離別前特地和日本隊3位捕手搭肩合影，開心以「新朋友」相稱，森友哉更直接穿上莫里納的戰袍，興奮不已。

這次交流賽打得熱鬧，也像開起「同學會」，道奇投手前田健太返鄉，和昔日廣島鯉魚的戰友菊池涼介等人聚首；代表大聯盟明星隊的日本火腿前洋投馬丁（Chris Martin），也與火腿唯一代表上澤直之重逢。