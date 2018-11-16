海碩盃》康坎支持婚姻平權 泰出櫃女將挺台公投

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，2014年南韓仁川亞運金、銀牌得主康坎（Luksika Kumkhum）連戰皆捷，單、雙打都已安抵4強，身為當今網壇勇敢公開出櫃的「泰國一姊」，賽後她大方談論同志性向，也認為台灣是個開放國家，由衷祝福同性婚姻合法。

「我從小了解自己的性向，父母親友也都能接受，尤其成長時期都很支持，讓我可以選擇做自己。」如今25歲的康坎轉戰全球各地，經常被問及性向的敏感議題，她也已經習慣面對，只不過泰國當地民風依舊保守，儘管許多人公開同性性向，仍難獲老一輩長者接受，同性婚姻也尚未合法，「我很幸運獲得家人認可，當然也希望未來大家都能接受。」康坎認為，這世界上有非常多種的愛，不一定僅限男、女之間，「愛就是純粹的愛，你能夠愛上任何人，最重要是能開心在一起。」

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目前職業女單排名81的康坎，也是海碩盃常客，第2種子的她挾6：3、6：1輕取日本對手日比野菜緒，順利晉級準決賽。

康坎擊敗日比野菜緒，晉級四強。（記者陳志曲攝）

康坎擊敗日比野菜緒，晉級四強。（記者陳志曲攝）

日本選手日比野菜緒。（記者陳志曲攝）

日本選手日比野菜緒。（記者陳志曲攝）

日本選手日比野菜緒。（記者陳志曲攝）